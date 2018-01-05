В Ровно произошел пожар в жилом доме, есть пострадавшие - ГоСЧС

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 34568 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 82433 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 101747 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 115320 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 136370 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 156366 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 120266 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 137982 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189340 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 289889 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.9м/с
75%
Популярные новости

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 65650 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 231646 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 56664 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 174825 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 33558 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 175788 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 232666 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 439501 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 393575 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 478306 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 23862 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 23941 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 34249 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 57331 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 66308 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В Ровно произошел пожар в жилом доме, есть пострадавшие - ГоСЧС

Киев • УНН

 • 10390 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Ровно во время пожара, возникшего минувшей ночью в квартире жилого дома на улице Петра Могилы 25, были спасены 10 человек, из которых 8 это дети, а также были эвакуированы 77 граждан. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины, передает УНН.

 

В Ровно произошел пожар в жилом доме, есть пострадавшие - ГоСЧС

По словам спасателей, пожар, который напугала горожан, произошел около 21:00 на третьем этаже пятиэтажного дома.

"Из-за высокой температуры и сильного задымления на этажах возникла угроза жизни и здоровью людей. Поэтому, разделившись на две группы, пожарные провели эвакуацию и спасение жильцов дома и оперативно ликвидировали пожар", - рассказали в пресс-службе.

В ГоСЧС добавили, что для граждан, которые находились на холоде и не могли войти в свои квартиры из-за отключения электросети, спасатели Главного управления ГоСЧС в Ровенской области организовали передвижной и стационарный пункты обогрева с продуктами питания, где люди имели возможность согреться и выпить горячий чай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жителей многоэтажки в Ужгороде эвакуировали из-за возгорания мусора

"В результате происшествия погибших нет. Двух спасенных женщин - одну с диагнозом отравление продуктами горения в состоянии средней тяжести, а другую с диагнозом гипертонический криз, в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинские учреждения города", - уточнили в пресс-службе.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 9 единиц техники и 40 человек личного состава.

Напомним, 4 января, ночью на одном из предприятий Киева сгорели три автомобиля марки Volkswagen.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия
Brent
$64.32
Bitcoin
$78,479.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,980.69
Ethereum
$1,556.31