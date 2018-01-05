У Рівному сталася пожежа в житловому будинку, є постраждалі - ДСНС

КИЇВ. 5 січня. УНН. В Рівному, під час пожежі, що виникла минулої ночі в квартирі житлового будинку на вулиці Петра Могили 25, було врятовано10 людей, з яких 8 це діти, а також були евакуйовані 77 громадян. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ДСНС України, передає УНН.