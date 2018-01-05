У Рівному сталася пожежа в житловому будинку, є постраждалі - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В Рівному, під час пожежі, що виникла минулої ночі в квартирі житлового будинку на вулиці Петра Могили 25, було врятовано10 людей, з яких 8 це діти, а також були евакуйовані 77 громадян. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ДСНС України, передає УНН.
За словами рятувальників, пожежа, яка налякала містян, сталася близько 21:00 на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку.
"Через високу температуру та сильне задимлення на поверхах виникла загроза життю та здоров’ю людей. Тож, розділившись на дві групи, вогнеборці провели евакуацію та порятунок мешканців будинку і оперативно ліквідували пожежу", - розповіли в прес-службі.
В ДСНС додали, що для громадян, що перебували на холоді та не могли увійти у власні помешкання через відключення електромережі, рятувальники Головного управління ДСНС у Рівненській області організували пересувний та стаціонарний пункти обігріву з продуктами харчування, де люди мали можливість зігрітися та випити гарячого чаю.
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"Внаслідок події загиблих немає. Двох врятованих жінок — одну з діагнозом отруєння продуктами горіння в стані середньої важкості, а іншу з діагнозом гіпертонічний криз, в задовільному стані було госпіталізовано до медичних закладів міста", - уточнили в прес-службі.
Всього до ліквідації пожежі було залучено 9 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу.
Нагадаємо, 4 січня, вночі на одному із підприємств Києва згоріли три автомобіля марки Volkswagen.