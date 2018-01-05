У Рівному сталася пожежа в житловому будинку, є постраждалі - ДСНС

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 22400 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 55537 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 69637 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 68995 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 98833 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73235 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83203 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95804 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88065 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188765 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.2м/с
89%
Популярнi новини

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 5938 перегляди

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 3924 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

20:51 • 5610 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

21:10 • 6110 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 11859 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 69640 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188765 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342865 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 277489 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 387252 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14750 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13492 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 68998 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21075 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26168 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

У Рівному сталася пожежа в житловому будинку, є постраждалі - ДСНС

Київ • УНН

 • 10390 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. В Рівному, під час пожежі, що виникла минулої ночі в квартирі житлового будинку на вулиці Петра Могили 25, було врятовано10 людей,  з яких 8 це діти, а також були евакуйовані 77 громадян. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ДСНС України, передає УНН.

 

У Рівному сталася пожежа в житловому будинку, є постраждалі - ДСНС

За словами рятувальників, пожежа, яка налякала містян, сталася близько 21:00 на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку.

"Через високу температуру та сильне задимлення на поверхах виникла загроза життю та здоров’ю людей. Тож, розділившись на дві групи, вогнеборці провели евакуацію та порятунок мешканців будинку і оперативно ліквідували пожежу", - розповіли в прес-службі.

В ДСНС додали, що для громадян, що перебували на холоді та не могли увійти у власні помешкання через відключення електромережі, рятувальники Головного управління ДСНС у Рівненській області організували пересувний та стаціонарний пункти обігріву з продуктами харчування, де люди мали можливість зігрітися та випити гарячого чаю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мешканців багатоповерхівки в Ужгороді евакуювали через загорання сміття

"Внаслідок події загиблих немає. Двох врятованих жінок — одну з діагнозом отруєння продуктами горіння в стані середньої важкості, а іншу з діагнозом гіпертонічний криз, в задовільному стані було госпіталізовано до медичних закладів міста", - уточнили в прес-службі.

Всього до ліквідації пожежі було залучено 9 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу.

Нагадаємо, 4 січня, вночі на одному із підприємств Києва згоріли три автомобіля марки Volkswagen.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,263.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,617.54