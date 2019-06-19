В Ровно пять человек отравились в пабе, среди них один ребенок

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 73286 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 160455 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 134223 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 196603 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 243391 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 208114 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 242856 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 207461 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 482681 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 240706 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
71%
Популярные новости

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 62624 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 88146 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 24594 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

13:47 • 17537 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

13:59 • 19795 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 257786 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 235300 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 320754 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 482681 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 575249 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 24969 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 196603 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 77496 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 74199 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 79783 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Ровно пять человек отравились в пабе, среди них один ребенок

Киев • УНН

 • 13826 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Ровно после употребления блюд в пабе "Бочка" с признаками острой кишечной инфекции (ОКИ) в больницу обратились 5 жителей города, среди них есть трехлетний ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ровенский областной лабораторный центр в Facebook.

В Ровно пять человек отравились в пабе, среди них один ребенок

"За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции (ОКИ), обратились 5 жителей города Ровно. Свое заболевание связывают с употреблением блюд в пабе "Бочка". Среди заболевших один трехлетний ребенок. В инфекционное отделение КНП "Центральная городская больница" РМР госпитализированы 3 больных (из них 1 ребенок), еще 2 больных лечатся амбулаторно. Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также, специалистами ГУ "Ровенский областной лабораторный центр МЗ Украины" совместно со специалистами Госпродпотребслужбы проводится эпидрасследование случаев ОКИ и выясняются обстоятельства возникновения вспышки.

Напомним, количество отравленных в кафе "Озон" Каменка-Бугского района возросло до 28.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$80,798.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,684.88