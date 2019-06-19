В Ровно пять человек отравились в пабе, среди них один ребенок

"За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции (ОКИ), обратились 5 жителей города Ровно. Свое заболевание связывают с употреблением блюд в пабе "Бочка". Среди заболевших один трехлетний ребенок. В инфекционное отделение КНП "Центральная городская больница" РМР госпитализированы 3 больных (из них 1 ребенок), еще 2 больных лечатся амбулаторно. Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также, специалистами ГУ "Ровенский областной лабораторный центр МЗ Украины" совместно со специалистами Госпродпотребслужбы проводится эпидрасследование случаев ОКИ и выясняются обстоятельства возникновения вспышки.

Напомним, количество отравленных в кафе "Озон" Каменка-Бугского района возросло до 28.