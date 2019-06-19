У Рівному п’ятеро осіб отруїлися в пабі, серед них одна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. В Рівному після вживання страв у пабі “Бочка” з ознаками гострої кишкової інфекції (ГКІ) до лікарні звернулися 5 мешканців міста, серед них є трирічна дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Рівненський обласний лабораторний центр у Facebook.
“За медичною допомогою, з ознаками гострої кишкової інфекції (ГКІ), звернулись 5 мешканців міста Рівне. Своє захворювання пов’язують зі вживанням страв у пабі “Бочка”. Серед захворілих одна трирічна дитина. В інфекційне відділення КНП “Центральна міська лікарня” РМР госпіталізовано 3 хворих (з них 1 дитина), ще 2 хворих лікуються амбулаторно. Захворілим надається необхідна медична допомога“, - йдеться в повідомленні.
Також, спеціалістами ДУ “Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України” спільно зі спеціалістами Держпродспоживслужби проводиться епідрозслідування випадків ГКІ та з’ясовуються обставини виникнення спалаху.
Нагадаємо, кількість отруєних в кафе “Озон” Кам’янко-Бузького району зросла до 28.