В Ровно объявили в розыск злоумышленника за развращение двух малолетних девочек
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 15 декабря. УНН. В полицию Ровно пожаловались две женщины, неизвестный совершил распутные действия над их дочерьми. По обоим фактам следователи начали досудебное расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.
"Полицейские установили, что вчера в 17:35 девятилетняя девочка вместе со своим пятилетним братом возвращались домой. На первом этаже подъезда дома, где проживает семья, неизвестный догнал их.
По словам детей, мужчина подошел сзади и, придерживая девочку рукой, совершил в отношении нее распутные действия. Примерно через минуту незнакомец убежал и в 17:40 в соседнем доме совершил развращение семилетней девочки ", - сообщили в полиции.
На розыск правонарушителя ориентирован личный состав управления Нацполиции в Ровенской области. Для установления личности правонарушителя отрабатываются микрорайон, публичные места, парки, скверы.
Как сообщал УНН, в Донецкой области будут судить насильника и убийцу 7-летней девочки.