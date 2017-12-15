У Рівному оголосили у розшук зловмисника за розбещення двох малолітніх дівчат
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 15 грудня. УНН. До поліції Рівного поскаржилися дві жінки, що невідомий вчинив розпутні дії над їхніми доньками. За обома фактами слідчі розпочали досудове розслідування, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.
"Поліцейські встановили, що вчора о 17:35 дев’ятирічна дівчинка разом зі своїм п’ятирічним братом поверталися додому. На першому поверсі під’їзду будинку, де проживає родина, невідомий наздогнав їх.
Зі слів дітей, чоловік підійшов ззаду та, притримуючи дівчинку рукою, вчинив відносно неї розпутні дії. Приблизно через хвилину незнайомець втік та о 17:40 у сусідньому будинку скоїв розбещення семирічної дівчинки", - повідомили у поліції.
На розшук правопорушника орієнтовано особовий склад управління Нацполіції в Рівненській області. Для встановлення особи правопорушника відпрацьовуються мікрорайон, публічні місця, парки, сквери.
Як повідомляв УНН, на Донеччині судитимуть ґвалтівника і вбивцю 7-річної дівчинки.