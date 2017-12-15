В Ровно арестовали более тонны янтаря на 10 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Ровно арестовали более тонны янтаря ориентировочной стоимостью 10 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области, передает УНН.
Ровенский городской суд наложил арест на изъятый в рамках расследования янтарь весом более тонны и стоимостью около 10 млн гривен. Также арестовано специальное оборудование для его незаконной добычи (мотопомпы, шланги) и ручной обработки.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста еще на 587 кг изъятого янтаря.
В уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения уголовных преступлений, связанных с незаконными операциями с янтарем, и привлечения виновных лиц к ответственности.
Как сообщал УНН, в Ровенской области в результате проведения спецоперации из незаконного оборота изъято 1,6 т янтаря различных фракций общей стоимостью более 16 млн грн.
Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, начатого органами полиции по ст.ст.240, 294, 342, 345 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, массовые беспорядки, сопротивление и насилие в отношении работника правоохранительного органа).