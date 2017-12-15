У Рівному арештували більше тонни бурштину на 10 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Рівному арештували понад тонну бурштину орієнтовною вартістю 10 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області, передає УНН.
Рівненський міський суд наклав арешт на вилучений у межах розслідування бурштин вагою більше тонни і вартістю близько 10 млн гривень. Також арештовано спеціальне обладнання для його незаконного видобутку (мотопомпи, шланги) та ручної обробки.
Наразі вирішується питання про накладення арешту ще на 587 кг вилученого бурштину.
У кримінальному провадженні тривають необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконними операціями із бурштином, та притягнення винних осіб до відповідальності.
Як повідомляв УНН, у Рівненський області в результаті проведення спецоперації з незаконного обігу вилучено 1,6 т бурштину різних фракцій на загальну вартість понад 16 млн грн.
Слідчі дії проводилися у межах кримінального провадження, розпочатого органами поліції за ст.ст.240, 294, 342, 345 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, масові заворушення, опір та насильство щодо працівника правоохоронного органу).