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У Рівному арештували більше тонни бурштину на 10 млн грн

У Рівному арештували більше тонни бурштину на 10 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Рівному арештували понад тонну бурштину орієнтовною вартістю 10 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області, передає УНН.

Рівненський міський суд наклав арешт на вилучений у межах розслідування бурштин вагою більше тонни і вартістю близько 10 млн гривень. Також арештовано спеціальне обладнання для його незаконного видобутку (мотопомпи, шланги) та ручної обробки.

Наразі вирішується питання про накладення арешту ще на 587 кг вилученого бурштину.

У кримінальному провадженні тривають необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконними операціями із бурштином, та притягнення винних осіб до відповідальності.

Як повідомляв УНН, у Рівненський області в результаті проведення спецоперації з незаконного обігу вилучено 1,6 т бурштину різних фракцій на загальну вартість понад 16 млн грн.

Слідчі дії проводилися у межах кримінального провадження, розпочатого органами поліції за ст.ст.240, 294, 342, 345 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, масові заворушення, опір та насильство щодо працівника правоохоронного органу).

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