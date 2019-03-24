В Ровенской области уже несколько часов тушат возгорание камыша

Так, сегодня в 14:49 спасателей поступил сигнал о пожаре в районе Нового двора.

"Прибывшие на место вызова пожарные установили, что существует четыре очаги горения камыша. Была угроза переброски пламени на рядом расположенные жилые дома", - говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что сейчас пожар локализован, угрозы опрокидывания нет.

Напомним, из-за масштабного пожара временно ограничивали движение на юго подходе в Ровно.

Как сообщал УНН, в Никополе Днепропетровской области полностью сгорела закусочная.