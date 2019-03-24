У Рівненській області вже кілька годин гасять займання очерету
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Рівненській області загорівся очерет, наразі пожежу локалізовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.
Так, сьогодні о 14:49 рятувальників надійшов сигнал про пожежу в районі Нового двора.
"Прибувши на місце виклику вогнеборці встановили, що існує чотири осередки горіння очерету. Була загроза перекидання полум’я на поруч розташовані житлові будинки", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники уточнили, що наразі пожежу локалізовано, загрози перекидання немає.
Нагадаємо, через масштабну пожежу тимчасово обмежували рух на південному підході до Рівного.
Як повідомляв УНН, у Нікополі Дніпропетровської області вщент згоріла закусочна.