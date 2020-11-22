В Ровенской области подрядчика подозревают в хищении 1,5 млн грн на ремонте моста

“По заказу областной Службы автомобильных дорог подрядчик проводил текущий ремонт моста на участке автомобильной дороги. Чтобы завладеть средствами государственного бюджета, директор и участник общества внесли в официальные документы перечень работ по объекту, которые не были выполнены. Полученные на счета общества средства злоумышленники впоследствии легализовали путем их перечисления на карточные счета подконтрольных лиц и через проведение бестоварных операций. Как результат, они завладели суммой более чем 1,5 млн грн”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что директору и участнику общества-подрядчика сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

— ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог);

— ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

— ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Как сообщал УНН, городскому голове в Черниговской области сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт тротуаров.