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В Ровенской области подрядчика подозревают в хищении 1,5 млн грн на ремонте моста

В Ровенской области подрядчика подозревают в хищении 1,5 млн грн на ремонте моста

Киев  •  УНН

 • 13512 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Ровенской области подрядчику сообщено о подозрении в хищении 1,5 млн грн на ремонте моста. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины, передает УНН.

“По заказу областной Службы автомобильных дорог подрядчик проводил текущий ремонт моста на участке автомобильной дороги. Чтобы завладеть средствами государственного бюджета, директор и участник общества внесли в официальные документы перечень работ по объекту, которые не были выполнены. Полученные на счета общества средства злоумышленники впоследствии легализовали путем их перечисления на карточные счета подконтрольных лиц и через проведение бестоварных операций. Как результат, они завладели суммой более чем 1,5 млн грн”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что директору и участнику общества-подрядчика сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

— ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог);

— ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

— ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Как сообщал УНН, городскому голове в Черниговской области сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт тротуаров.

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