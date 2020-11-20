Розтрата майже пів мільйона на ремонті тротуарів: міському голові повідомили про підозру

"... здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати одним із міських голів області бюджетних коштів за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Сьогодні за дорученням керівника Чернігівської обласної прокуратури у зазначеному провадженні посадовцю повідомлено про підозру", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, міський голова обґрунтовано підозрюється у розтраті майже 400 тис. грн, виділених на капітальний ремонт тротуарів.

Наразі досудове розслідування триває. Проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин події.

Окрім того, вирішується питання про застосування до міського голови запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Харківській області керівницю управління ЖКГ підозрюють у розтраті 200 тис. грн.