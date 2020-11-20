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Растрата почти полмиллиона на ремонте тротуаров: мэру сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 16706 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Городскому голове в Черниговской области сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в крупных размерах, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Черниговской области.

"... осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты одним из городских голов области бюджетных средств по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Сегодня по поручению руководителя Черниговской областной прокуратуры в данном производстве должностному сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, мэр обоснованно подозревается в растрате почти 400 тыс. грн, выделенных на капитальный ремонт тротуаров.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия.

Кроме того, решается вопрос о применении к мэру меры пресечения.

Напомним, в Харьковской области руководительницу управления ЖКХ подозревают в растрате 200 тыс. грн.

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