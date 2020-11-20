Растрата почти полмиллиона на ремонте тротуаров: мэру сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Городскому голове в Черниговской области сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в крупных размерах, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Черниговской области.
"... осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты одним из городских голов области бюджетных средств по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Сегодня по поручению руководителя Черниговской областной прокуратуры в данном производстве должностному сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, мэр обоснованно подозревается в растрате почти 400 тыс. грн, выделенных на капитальный ремонт тротуаров.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия.
Кроме того, решается вопрос о применении к мэру меры пресечения.
Напомним, в Харьковской области руководительницу управления ЖКХ подозревают в растрате 200 тыс. грн.