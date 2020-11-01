У Харківській області керівницю управління ЖКГ підозрюють у розтраті 200 тис. грн

“Керівниця управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп’янської міської ради у період з вересня по грудень 2018 року допустила розтрату коштів обласного бюджету. Жінка уклала договір на виконання проектних робіт по технічному переоснащенню опалювальної котельні міста, а в подальшому затвердила підроблену від імені проектної організації кошторисну документацію з завідомо завищеними цінами на технічне обладнання, підписала акт приймання виконаних робіт та перерахувала кошти”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 44-річній посадовиці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує від 5 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Як повідомляв УНН, в Україні з початку року розпочато понад 200 проваджень через корупційні злочини в органах влади.