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У Харківській області керівницю управління ЖКГ підозрюють у розтраті 200 тис. грн

Київ • УНН

 • 13088 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Керівницю управління ЖКГ Куп’янської міської ради підозрюють у розтраті 200 тис. грн бюджетних коштів. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Харківській області, передає УНН.

“Керівниця управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп’янської міської ради у період з вересня по грудень 2018 року допустила розтрату коштів обласного бюджету. Жінка уклала договір на виконання проектних робіт по технічному переоснащенню опалювальної котельні міста, а в подальшому затвердила підроблену від імені проектної організації кошторисну документацію з завідомо завищеними цінами на технічне обладнання, підписала акт приймання виконаних робіт та перерахувала кошти”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 44-річній посадовиці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує від 5 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Як повідомляв УНН, в Україні з початку року розпочато понад 200 проваджень через корупційні злочини в органах влади.

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