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З початку року розпочато понад 200 проваджень через корупційні злочини в органах влади - СБУ

З початку року розпочато понад 200 проваджень через корупційні злочини в органах влади - СБУ

Київ • УНН

 • 9884 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Найбільшу кількість корупційних правопорушень за матеріалами СБУ виявлено саме в органах влади різних рівнів. Зокрема, 212 кримінальних проваджень і 269 оголошених підозр. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

Повідомляється, що з початку року за матеріалами Служби безпеки України розпочато 510 кримінальних проваджень про вчинення злочинів, пов’язаних з корупцією. 679 особам повідомлено про підозру. За корупцію засуджено 104 особи, 143 посадовця звільнено з посад.

“За словами (голови СБУ Івана Баканова — ред.) найбільшу кількість корупційних правопорушень за матеріалами СБУ виявлено саме в органах влади різних рівнів. Зокрема, мова йде про 212 кримінальних проваджень і 269 оголошених підозр із загальної кількості. Серед них — підозру повідомлено колишньому голові Кіровоградської ОДА за вимагання хабаря у розмірі 1,3 млн гривень, окремо ліквідовано масштабну схему з видачі незаконних дозволів у ДАБІ, яка функціонувала роками”, — йдеться в повідомленні.

Також значна кількість корупційних злочинів виявлена у правоохоронних і контролюючих органах. За цим напрямом за матеріалами СБУ розпочато 208 кримінальних проваджень, 268 особам повідомлено про підозру. Загалом з початку року знешкоджено 6 організованих злочинних угруповань у правоохоронних органах.

“Окрім того, за дорученням Президента Служба безпеки спільно з іншими правоохоронними органами протидіє випадкам корупції на митному кордоні, у незаконній вирубці лісів та у габаритно-ваговому контролі на дорогах. Щодо останнього, виявлено корупційні схеми з боку нинішніх посадовців Укртрансбезпеки та розтрату бюджетних коштів у розмірі 100 млн. гривень на закупівлі габаритно-вагових комплексів у 2018 році”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим протидію корупції та подальші кроки для подолання її проявів.

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