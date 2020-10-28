С начала года начато более 200 производств из-за коррупционных преступлений в органах власти - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Наибольшее количество коррупционных правонарушений по материалам СБУ выявлено именно в органах власти различных уровней. В частности, 212 уголовных производств и 269 объявленных подозрений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что с начала года по материалам Службы безопасности Украины начато 510 уголовных производств о совершении преступлений, связанных с коррупцией. 679 лицам сообщено о подозрении. За коррупцию осуждено 104 человека, 143 чиновника уволены.
“По словам (председателя СБУ Ивана Баканова — ред.) наибольшее количество коррупционных правонарушений по материалам СБУ выявлено именно в органах власти различных уровней. В частности, речь идет о 212 уголовных производствах и 269 объявленных подозрений из общего количества. Среди них — подозрение сообщено бывшему председателю Кировоградской ОГА за вымогательство взятки в размере 1,3 млн гривен, отдельно ликвидировано масштабную схему по выдаче незаконных разрешений в ГАСИ, которая функционировала годами”, — говорится в сообщении.
Также значительное количество коррупционных преступлений выявлено в правоохранительных и контролирующих органах. По этому направлению по материалам СБУ начато 208 уголовных производств, 268 лицам сообщено о подозрении. Всего с начала года уничтожено 6 организованных преступных группировок в правоохранительных органах.
“Кроме того, по поручению Президента Служба безопасности совместно с другими правоохранительными органами противодействует случаям коррупции на таможенной границе, в незаконной вырубке лесов и в габаритно-весовом контроле на дорогах. Что касается последнего, обнаружено коррупционные схемы со стороны нынешних чиновников Укртрансбезпекы и растрату бюджетных средств в размере 100 млн. Гривен на закупки габаритно-весовых комплексов в 2018 году”, — отмечается в сообщении.
Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с главой Службы безопасности Украины Иваном Баканов противодействие коррупции и дальнейшие шаги для преодоления ее проявлений.