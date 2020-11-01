В Харьковской области руководителя управления ЖКХ подозревают в растрате 200 тыс. грн

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 21264 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 47487 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 106196 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 85738 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112310 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90329 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97977 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102675 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101431 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Харьковской области руководителя управления ЖКХ подозревают в растрате 200 тыс. грн

В Харьковской области руководителя управления ЖКХ подозревают в растрате 200 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 13086 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Руководителя управления ЖКХ Купянского городского совета подозревают в растрате 200 тыс. грн бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

“Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и капитального строительства Купянского городского совета в период с сентября по декабрь 2018 года допустила растрату средств областного бюджета. Женщина заключила договор на выполнение проектных работ по техническому переоснащению отопительной котельной города, а в дальнейшем утвердила поддельную от имени проектной организации сметную документацию по заведомо завышенным ценам на техническое оборудование, подписала акт приемки выполненных работ и перечислила средства”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 44-летней чиновнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит от 5 до 8 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Как сообщал УНН, в Украине с начала года начато более 200 производств из-за коррупционных преступлений в органах власти.

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