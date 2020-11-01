В Харьковской области руководителя управления ЖКХ подозревают в растрате 200 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Руководителя управления ЖКХ Купянского городского совета подозревают в растрате 200 тыс. грн бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
“Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и капитального строительства Купянского городского совета в период с сентября по декабрь 2018 года допустила растрату средств областного бюджета. Женщина заключила договор на выполнение проектных работ по техническому переоснащению отопительной котельной города, а в дальнейшем утвердила поддельную от имени проектной организации сметную документацию по заведомо завышенным ценам на техническое оборудование, подписала акт приемки выполненных работ и перечислила средства”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 44-летней чиновнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит от 5 до 8 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
Как сообщал УНН, в Украине с начала года начато более 200 производств из-за коррупционных преступлений в органах власти.