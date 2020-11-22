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У Рівненський області підрядника підозрюють у розкраданні 1,5 млн грн на ремонті мосту

У Рівненський області підрядника підозрюють у розкраданні 1,5 млн грн на ремонті мосту

Київ • УНН

 • 13518 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Рівненський області підрядникові повідомлено про підозру у розкраданні 1,5 млн грн на ремонті мосту. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України, передає УНН.

“На замовлення обласної Служби автомобільних доріг підрядник проводив поточний ремонт мосту на ділянці автомобільної дороги. Аби заволодіти коштами державного бюджету, директор та учасник товариства внесли до офіційних документів перелік робіт по об’єкту, які не були виконані. Отримані на рахунки товариства кошти зловмисники згодом легалізували шляхом їх перерахування на карткові рахунки підконтрольних осіб та через проведення безтоварних операцій. Як результат, вони заволоділи сумою у понад 1,5 млн грн”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що директору та учаснику товариства-підрядника повідомлено про підозру за кількома статями Кримінального кодексу України:

— ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення);

— ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

— ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Як повідомляв УНН, міському голові на Чернігівщині повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт тротуарів.

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