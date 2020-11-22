У Рівненський області підрядника підозрюють у розкраданні 1,5 млн грн на ремонті мосту

“На замовлення обласної Служби автомобільних доріг підрядник проводив поточний ремонт мосту на ділянці автомобільної дороги. Аби заволодіти коштами державного бюджету, директор та учасник товариства внесли до офіційних документів перелік робіт по об’єкту, які не були виконані. Отримані на рахунки товариства кошти зловмисники згодом легалізували шляхом їх перерахування на карткові рахунки підконтрольних осіб та через проведення безтоварних операцій. Як результат, вони заволоділи сумою у понад 1,5 млн грн”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що директору та учаснику товариства-підрядника повідомлено про підозру за кількома статями Кримінального кодексу України:

— ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення);

— ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

— ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Як повідомляв УНН, міському голові на Чернігівщині повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт тротуарів.