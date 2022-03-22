В Ровенской области оккупанты нанесли три ракетных удара по военным объектам
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Вечером 22 марта российские оккупанты нанесли три ракетных удара по военной инфраструктуре в Ровенской области. Об этом в своем Telegram сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, пишет УНН.
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По его словам, за сутки также был сбит вражеский беспилотник и одна ракета.
"От начала суток 5 раз звучала воздушная тревога. За день наши Вооруженные силы сбили один беспилотник и одну ракету. Во время одного из вечерних сигналов враг трижды нанес удар по объекту военной инфраструктуры. На месте работает комиссия. Убытки устанавливаются", - сказал Коваль.
Напомним
21 марта российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара в Ровенском районе.