В Ровенской области оккупанты нанесли три ракетных удара по военным объектам

Детали

По его словам, за сутки также был сбит вражеский беспилотник и одна ракета.

"От начала суток 5 раз звучала воздушная тревога. За день наши Вооруженные силы сбили один беспилотник и одну ракету. Во время одного из вечерних сигналов враг трижды нанес удар по объекту военной инфраструктуры. На месте работает комиссия. Убытки устанавливаются", - сказал Коваль.

Напомним

21 марта российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара в Ровенском районе.