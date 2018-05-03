В ровенской маршрутке на женщину упало стекло
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. На женщину, которая ехала в автобусе маршрута "Заря - Ровно", упало стекло из люка. Об этом сообщила сама пострадавшая Виктория Поврозник на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня в "маршрутке" на меня упало стекло из люка во время движения автобуса. А как у вас дела сегодня? #Ровно", - говорится в сообщении.
В комментариях к сообщению пострадавшая отметила, что "обошлось испугом и мелкими царапинами", добавив, что "было только много осколков на руках".
Также женщина объяснила, что из-за жары она выбирала место в маршрутке так, "чтобы легче дышать в поездке".
Напомним, в Кропивницком в маршрутке №274 при движении окно выпало на дорогу.