В ровенской маршрутке на женщину упало стекло

"Сегодня в "маршрутке" на меня упало стекло из люка во время движения автобуса. А как у вас дела сегодня? #Ровно", - говорится в сообщении.

В комментариях к сообщению пострадавшая отметила, что "обошлось испугом и мелкими царапинами", добавив, что "было только много осколков на руках".

Также женщина объяснила, что из-за жары она выбирала место в маршрутке так, "чтобы легче дышать в поездке".

Напомним, в Кропивницком в маршрутке №274 при движении окно выпало на дорогу.