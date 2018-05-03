У рівненській маршрутці на жінку впало скло
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На жінку, яка їхала в автобусі маршруту "Зоря – Рівне", впало скло з люка. Про це повідомила сама постраждала Вікторія Поврозник на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Сьогодні в "маршрутці" на мене випало скло з люка під час руху автобуса. А як у вас справи сьогодні? #Рівне", – йдеться в повідомленні.
У коментарях до повідомлення постраждала зазначила, що "обійшлося переляком і дрібними подряпинами", додавши, що "було лише багато скалок на руках".
Також жінка пояснила, що через спеку вона обирала місце в маршрутці так, "щоб легше дихати в поїздці".
Нагадаємо, у Кропивницькому у маршрутці №274 під час руху вікно випало на дорогу.