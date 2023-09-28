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В рф заявили о трех прилетах в курской области

В рф заявили о трех прилетах в курской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. губернатор курской области роман старовойт заявил, что было зафиксировано 3 прилета по селу веселое, пишет УНН.

старовойт заявил, что сегодня днем якобы со стороны Украины дважды было обстреляно село веселое в глушковском районе.

Цитата

«Зафиксировано 3 прилета, в результате чего повреждены крыши, окна и фасады в 6 домовладениях. Никто из жителей не пострадал. Всем окажем помощь в восстановлении и ремонте имущества», - заявил старовойт.

Дополнение

Ранее источники сообщали, что дрон СБУ сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе снагость курской области рф. 

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