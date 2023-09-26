"Блэкаут" в курской области рф устроила СБУ - источники
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Дрон СБУ сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе снагость курской области рф. Без света остались семь населенных пунктов. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники в СБУ.
Детали
Наши источники в СБУ подтвердили, что именно дрон спецслужбы сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе снагость курской области. В результате — без света остались семь населенных пунктов.
Такой «хлопок» - свидетельство того, что спецоперации СБУ выходят на новый уровень.
«россияне должны понимать – если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать», - добавляет источник в Службе.
Источники отметили, что очень хочется, чтобы россияне на себе ощутили, что такое «блэкаут», графики отключений и поиски генераторов.
Дополнение
В ночь вторника курскую область россии атаковали БПЛА.