"Блекаут" у курській області рф влаштувала СБУ – джерела
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Дрон СБУ скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі снагость курської області рф. Без світла залишилися сім населених пунктів. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела в СБУ.
Деталі
Наші джерела в СБУ підтвердили, що саме дрон спецслужби скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі снагость курської області. Як результат — без світла залишилися сім населених пунктів.
Така «бавовна» - свідчення того, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень.
«росіяни мають розуміти – якщо вони збираються і далі атакувати українські об’єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити», - додає джерело у Службі.
Джерела зазначили, що дуже хочеться, щоб росіяни на собі відчули, що таке «блекаут», графіки відключень і пошуки генераторів.
Доповнення
У ніч вівторка курську область росії атакували БПЛА.