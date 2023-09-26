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"Блекаут" у курській області рф влаштувала СБУ – джерела

"Блекаут" у курській області рф влаштувала СБУ – джерела

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Дрон СБУ скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі снагость курської області рф. Без світла залишилися сім населених пунктів. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела в СБУ.

Деталі

Наші джерела в СБУ підтвердили, що саме дрон спецслужби скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі снагость курської області. Як результат — без світла залишилися сім населених пунктів.

Така «бавовна» - свідчення того, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень.

«росіяни мають розуміти – якщо вони збираються і далі атакувати українські об’єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити», - додає джерело у Службі.

Джерела зазначили, що дуже хочеться, щоб росіяни на собі відчули, що таке «блекаут», графіки відключень і пошуки генераторів.

Доповнення

У ніч вівторка курську область росії атакували БПЛА

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