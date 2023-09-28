У рф заявили про три прильоти в курській області
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. губернатор курської області роман старовойт заявив, що було зафіксовано 3 прильоти по селу веселе, пише УНН.
старовойт заявив, що сьогодні вдень нібито з боку України двічі було обстріляно село веселе в глушківському районі.
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«Зафіксовано 3 прильоти, внаслідок чого пошкоджено дахи, вікна та фасади в 6 домоволодіннях. Ніхто з мешканців не постраждав. Усім надамо допомогу у відновленні та ремонті майна», - заявив старовойт.
Доповнення
Раніше джерела повідомляли, що дрон СБУ скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в селі Снагость курської області рф.