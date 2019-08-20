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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 66240 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 81992 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125709 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136005 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125235 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127556 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129795 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153102 просмотра

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В РФ заявили о смерти двух украинских моряков на судне в районе Керченского пролива

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Два гражданина Украины, которые работали моряками на судне под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в порту Тамани в Краснодарском крае в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

О том, что помощник капитана и матрос второго класса отравились, выпив спирт, в экстренные службы сообщил капитан, пишет издание.

К моменту прибытия бригады врачей, один из пострадавших уже был в коме, а второй находился в тяжелом состоянии. Как сообщается, вскоре первый умер в больнице, а за жизнь второго боролись врачи реанимационного отделения.

"Позднее он скончался", - проинформировали в Росморречфлоте.

Напомним, в Тернопольской области 38-летний мужчина скончался от отравления неизвестным веществом.

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