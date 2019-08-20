В РФ заявили о смерти двух украинских моряков на судне в районе Керченского пролива
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Два гражданина Украины, которые работали моряками на судне под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в порту Тамани в Краснодарском крае в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
О том, что помощник капитана и матрос второго класса отравились, выпив спирт, в экстренные службы сообщил капитан, пишет издание.
К моменту прибытия бригады врачей, один из пострадавших уже был в коме, а второй находился в тяжелом состоянии. Как сообщается, вскоре первый умер в больнице, а за жизнь второго боролись врачи реанимационного отделения.
"Позднее он скончался", - проинформировали в Росморречфлоте.
Напомним, в Тернопольской области 38-летний мужчина скончался от отравления неизвестным веществом.