В РФ заявили о смерти двух украинских моряков на судне в районе Керченского пролива

О том, что помощник капитана и матрос второго класса отравились, выпив спирт, в экстренные службы сообщил капитан, пишет издание.

К моменту прибытия бригады врачей, один из пострадавших уже был в коме, а второй находился в тяжелом состоянии. Как сообщается, вскоре первый умер в больнице, а за жизнь второго боролись врачи реанимационного отделения.

"Позднее он скончался", - проинформировали в Росморречфлоте.

Напомним, в Тернопольской области 38-летний мужчина скончался от отравления неизвестным веществом.