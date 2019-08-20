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У РФ заявили про смерть двох українських моряків на судні в районі Керченської протоки

У РФ заявили про смерть двох українських моряків на судні в районі Керченської протоки

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Два громадянина України, які працювали моряками на судні під прапором Панами, у вівторок померли від отруєння метиловим спиртом у порту Тамані у Краснодарському краї в РФ. Про це повідомили у пресслужбі Росморрічфлоту, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Про те, що помічник капітана і матрос другого класу отруїлися, випивши спирт, екстреним службам повідомив капітан, пише видання.

До моменту прибуття бригади лікарів, один з потерпілих вже був у комі, а другий перебував у важкому стані. Як повідомляється, незабаром перший помер у лікарні, а за життя другого боролися лікарі реанімаційного відділення.

"Пізніше він помер", - поінформували в Росморрічфлоті.

Нагадаємо, у Тернопільській області 38-річний чоловік помер від отруєння невідомою речовиною.

Українські Національні Новини

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