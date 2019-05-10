В Тернопольской области от отравления неизвестным веществом умер мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Тернопольской области 38-летний мужчина скончался от отравления, по словам его матери, после выпитой бутылки спиртного, которую он приобрел на рынке в Тернополе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.
"Сообщение о внезапной смерти 38-летнего жителя Тернопольского района поступило к сотрудникам местного отделения полиции от медиков. Мужчина поступил в медучреждение накануне с отравлением. По словам матери погибшего, ее сыну внезапно стало плохо после выпитой бутылки спиртного, которую он приобрел на рынке в Тернополе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чем именно отравился житель Тернопольского района, станет известно после проведенной токсикологической экспертизы.
Напомним, 6 мая в Ирпене в частном доме произошел пожар во время которого погибла 5-летняя девочка.