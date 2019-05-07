На Київщині від отруєння чадним газом загинула 5-річна дівчинка

“З будинку витягли малолітню дитину, яка була непритомна. Під час проведення реанімації у кареті швидкої допомоги дівчинка померла (зі слів лікарів, тілесних ушкоджень не отримала, смерть настала від отруєння чадним газом)”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, за дівчинкою, яка була незряча, доглядав дідусь, в той час коли батьки працювали.

З’ясувалось, що ввечері додому приїхала мати дівчинки з молодшим сином та попросила батька доглянути за онуком, а сама пішла до магазину. Дідусь з онуком вийшли погуляти на двір, а дівчинка в цей час залишилась в кімнаті, де слухала телевізор.

Через деякий час дідусь побачив, що з будинку йде дим. Підбігши до будинку він побачив, що всередині домівки полум’я. Він одразу зателефонував на лінію “101”.

Пожежею знищено всю кімнату та невелику площу будинку.

За попередніми висновками причина пожежі — замкнення електричної проводки.

Вирішується питання правової кваліфікації.

Нагадаємо, у Миколаєві підпалили сміттєзвалище, на якому напередодні загинула дитина.