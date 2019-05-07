В Киевской области от отравления угарным газом погибла 5-летняя девочка

"Из дома вытащили малолетнего ребенка, который был без сознания. Во время проведения реанимации в карете скорой помощи девочка умерла (со слов врачей, телесных повреждений не получила, смерть наступила от отравления угарным газом)", - говорится в сообщении.

Установлено, за девочкой, которая была слепая, ухаживал дедушка, в то время как родители работали.

Выяснилось, что вечером домой приехала мать девочки с младшим сыном и попросила отца присмотреть за внуком, а сама пошла в магазин. Дедушка с внуком вышли погулять во двор, а девочка в это время осталась в комнате, где слушала телевизор.

Через некоторое время дедушка увидел, что из дома идет дым. Подбежав к дому он увидел, что внутри дома пламя. Он сразу позвонил на линию "101".

Пожаром уничтожено всю комнату и небольшую площадь дома.

По предварительным выводам причина пожара - замыкание электрической проводки.

Решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, в Николаеве подожгли свалку, на котором накануне погиб ребенок.