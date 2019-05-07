В Киевской области от отравления угарным газом погибла 5-летняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Вчера, 6 мая, в Ирпене в частном доме произошел пожар во время которого погибла 5-летняя девочка. Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Киевской области, передает УНН.
"Из дома вытащили малолетнего ребенка, который был без сознания. Во время проведения реанимации в карете скорой помощи девочка умерла (со слов врачей, телесных повреждений не получила, смерть наступила от отравления угарным газом)", - говорится в сообщении.
Установлено, за девочкой, которая была слепая, ухаживал дедушка, в то время как родители работали.
Выяснилось, что вечером домой приехала мать девочки с младшим сыном и попросила отца присмотреть за внуком, а сама пошла в магазин. Дедушка с внуком вышли погулять во двор, а девочка в это время осталась в комнате, где слушала телевизор.
Через некоторое время дедушка увидел, что из дома идет дым. Подбежав к дому он увидел, что внутри дома пламя. Он сразу позвонил на линию "101".
Пожаром уничтожено всю комнату и небольшую площадь дома.
По предварительным выводам причина пожара - замыкание электрической проводки.
Решается вопрос правовой квалификации.
Напомним, в Николаеве подожгли свалку, на котором накануне погиб ребенок.