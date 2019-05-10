На Тернопільщині від отруєння невідомою речовиною помер чоловік

КИЇВ. 10 травня. УНН. На Тернопільщині 38-річний чоловік помер від отруєння, зі слів його матері, після випитої пляшки спиртного, яку він придбав на ринку в Тернополі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Тернопільської області.