На Тернопільщині від отруєння невідомою речовиною помер чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. На Тернопільщині 38-річний чоловік помер від отруєння, зі слів його матері, після випитої пляшки спиртного, яку він придбав на ринку в Тернополі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Тернопільської області.
“Повідомлення про раптову смерть 38-річного жителя Тернопільського району надійшло до співробітників місцевого відділення поліції від медиків. Чоловік поступив у медзаклад напередодні з отруєнням. За словами матері померлого, її сину раптово стало погано після випитої пляшки спиртного, яку він придбав на ринку в Тернополі”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чим саме отруївся житель Тернопільського району, стане відомо після проведеної токсикологічної експертизи.
Нагадаємо, 6 травня в Ірпені у приватному будинку сталася пожежа під час якої загинула 5-річна дівчинка.