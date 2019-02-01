В РФ возобновят расследование загадочной гибели группы Дятлова
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В России возобновят расследование причин гибели туристической группы Игоря Дятлова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя генпрокуратуры РФ Александра Куренного, передает УНН.
"Прокуратура занялась этим делом просто потому, что и родственники, и пресса, и общественники, а их большое количество, обращаются к прокурорам с просьбой установить истину", - пояснил Куренной.
По его словам, уголовное дело было засекречено вплоть до 70-х годов, но в сентябре прошлого года прокуратура Свердловской области РФ вновь начала проверку причин гибели группы студентов в горах.
Рассматривается три наиболее вероятные версии: лавина, так называемая снежная доска или ураган. Согласно действующему в России законодательству, новую проверку могут провести лишь прокуроры, также к ней привлечены специалисты в сфере геодезии и метеорологии и сотрудники МЧС РФ. Кроме того, прокуратура Свердловской области РФ проведет девять экспертиз для установления обстоятельств и причин гибели группы Дятлова.
2 февраля 1959 года в Свердловской области РФ при невыясненных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова. Шесть человек умерли от общего охлаждения, еще у троих обнаружили переломы.
Как сообщал УНН, в польских Карпатах лавина накрыла шестерых туристов.