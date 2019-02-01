У РФ відновлять розслідування загадкової загибелі групи Дятлова

"Прокуратура зайнялася цією справою просто тому, що і родичі, і преса, і громадські працівники, а їх велика кількість, звертаються до прокурорів з проханням встановити істину", - пояснив Курінний.

За його словами, кримінальну справу було засекречено аж до 70-х років, але в вересні минулого року прокуратура Свердловської області РФ знову почала перевірку причин загибелі групи студентів у горах.

Розглядається три найбільш імовірні версії: лавина, так звана снігова дошка або ураган. Згідно з чинним у Росії законодавством, нову перевірку можуть провести лише прокурори, також до неї залучені фахівці в сфері геодезії та метеорології і співробітники МНС РФ. Крім того, прокуратура Свердловської області РФ проведе дев'ять експертиз для встановлення обставин і причин загибелі групи Дятлова.

2 лютого 1959 року у Свердловській області РФ за нез'ясованих обставин загинула група з дев'яти туристів під керівництвом Ігоря Дятлова. Шестеро людей померли від загального охолодження, ще у трьох виявили переломи.

Як повідомляв УНН, у польських Карпатах лавина накрила шістьох туристів.