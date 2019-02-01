У РФ відновлять розслідування загадкової загибелі групи Дятлова
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Росії відновлять розслідування причин загибелі туристичної групи Ігоря Дятлова. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова представника генпрокуратури РФ Олександра Курінного, передає УНН.
"Прокуратура зайнялася цією справою просто тому, що і родичі, і преса, і громадські працівники, а їх велика кількість, звертаються до прокурорів з проханням встановити істину", - пояснив Курінний.
За його словами, кримінальну справу було засекречено аж до 70-х років, але в вересні минулого року прокуратура Свердловської області РФ знову почала перевірку причин загибелі групи студентів у горах.
Розглядається три найбільш імовірні версії: лавина, так звана снігова дошка або ураган. Згідно з чинним у Росії законодавством, нову перевірку можуть провести лише прокурори, також до неї залучені фахівці в сфері геодезії та метеорології і співробітники МНС РФ. Крім того, прокуратура Свердловської області РФ проведе дев'ять експертиз для встановлення обставин і причин загибелі групи Дятлова.
2 лютого 1959 року у Свердловській області РФ за нез'ясованих обставин загинула група з дев'яти туристів під керівництвом Ігоря Дятлова. Шестеро людей померли від загального охолодження, ще у трьох виявили переломи.
Як повідомляв УНН, у польських Карпатах лавина накрила шістьох туристів.