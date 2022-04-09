в рф жалуются: Google-переводчик предлагает исправить фразу "дорогие россияне" на "мертвые россияне"

Детали

Так, при вводе фразы "dear russians" (дорогие россияне) Google-переводчик уточняет, не имел ли в виду пользователь "dead russians" (мертвые россияне).

В Telegram-канале российской телеведущей Ксении Собчак отмечается, что пользователи из россии пожаловались, что Google-переводчик предлагает исправить "дорогие россияне" на "мертвые россияне".

"Подобного исправления с другими национальностями Google не предлагает", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Дополнение

Американская компания Google за последние дни усилила защиту для украинцев через свои инструменты, а россиян поддала санкциям и ограничениям.