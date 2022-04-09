у рф скаржаться: Google-перекладач пропонує виправити фразу "дорогі росіяни" на "мертві росіяни"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Google-перекладач пропонує виправити фразу "дорогі росіяни" (dear russians) на "мертві росіяни" (dead russians), повідомляє УНН.
Деталі
Так, при введенні фрази "dear russians" (дорогі росіяни) Google-перекладач уточнює, чи не мав на увазі користувач "dead russians" (мертві росіяни).
У Telegram-каналі російської телеведучої Ксенії Собчак наголошується, що користувачі з росії поскаржилися, що Google-перекладач пропонує виправити "дорогі росіяни" на "мертві росіяни".
"Подібного виправлення з іншими національностями Google не пропонує", - йдеться в повідомленні у Telegram-каналі.
Доповнення
Американська компанія Google за останні дні посилила захист для українців через свої інструменти, а росіян наділила санкціями та обмеженнями.