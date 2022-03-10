Санкции от Google: как компания помогает Украине и наказывает оккупантов

Детали

Так, рассказывает Федоров, компания приостановила рекламу Google в России — большую часть коммерческой деятельности в РФ, в частности, рекламу на ресурсах Google и в сетях по всему миру для всех российских рекламодателей, новые подписки на Cloud, Google Pay, функционал для большинства сервисов и функции монетизации для зрителей YouTube в РФ. Тем не менее, все бесплатные сервисы, такие как поиск, Gmail и YouTube, по-прежнему работают там.

Кроме того, продолжается работа по значительному ограничению рекомендаций во всем мире для ряда российских государственных СМИ на платформах Google. В Европе удаляются из Google Play программы российских государственных СМИ - RT и Sputnik. Согласно Регламента Совета ЕС (ЕС) 2022/350, компания удалила RT и Sputnik из результатов поиска в Европейском Союзе.

Для безопасности украинцев, в компании временно отключили некоторые функции Google Maps в Украине, в частности информацию о автомобильном трафике и загруженности дорог. Добавили информацию о центрах для беженцев и мигрантов в соседних странах.

Также было расширено право на участие в Project Shield, безвозмездной защите от DDoS-атак, чтобы украинские правительственные вебсайты и посольства по всему миру могли оставаться в сети, защищать себя и продолжать предлагать свои важнейшие услуги. Более 150 сайтов используют эту технологию.

Для беженцев: с 10 марта владельцы гостиниц в соседних с Украиной странах могут указать в своем бизнес-профиле, или они предлагают бесплатное или льготное размещения для беженцев. А местные предприятия могут публиковать в своем профиле в Поиске и на Картах информацию о помощи украинцам.

В кампусе Google Startups Campus в Варшаве будут оказывать юридическую и психологическую поддержку беженцам из Украины. Google выделяет 10 миллионов долларов местным организациям, которые помогают беженцам, которые прибывают в Польшу, а также для неправительственных организаций в Словакии, Румынии и Венгрии.

Кроме того, по просьбе и при поддержке правительства Украины начали развертывание системы быстрого оповещения о воздушной тревоге для телефонов Android в Украине. Эта работа является дополнением к имеющимся в стране системам оповещения о воздушных атаках.

Следить за обновлениями можно в блоге компании.

Напомним

Ранее сегодня международная система денежных переводов Western Union заявила, что осуждает неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину и приостанавливает работу на территории России и Беларуси.