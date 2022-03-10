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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Санкції від Google: як компанія допомагає Україні та карає окупантів

Санкції від Google: як компанія допомагає Україні та карає окупантів

Київ • УНН

 • 182114 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Американська компанія Google за останні дні посилила захист для українців через свої інструменти, а росіян наділила санкціями та обмеженнями. Детальніше про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

Так, розповідає Федоров, компанія призупинила рекламу Google у Росії — більшу частину комерційної діяльності у РФ, зокрема рекламу на ресурсах Google та в мережах по всьому світу для всіх російських рекламодавців, нові підписки на Cloud, Google Pay, функціонал для більшості сервісів та функції монетизації для глядачів YouTube у РФ. Проте всі безоплатні сервіси, такі як пошук, Gmail та YouTube, як і раніше, там працюють.

Крім того, продовжується робота щодо значного обмеження рекомендацій у всьому світі для низки російських державних ЗМІ на платформах Google. У Європі видаляються з Google Play програми російських державних ЗМІ — RT та Sputnik. Відповідно до Регламенту Ради ЄС (ЄС) 2022/350, компанія видалила RT і Sputnik із результатів пошуку в Європейському Союзі.

Задля безпеки українців, у компанії тимчасово відключили деякі функції Google Maps в Україні, зокрема інформацію щодо автомобільного трафіку та завантаженості доріг. Додали інформацію про центри для біженців та мігрантів у сусідніх країнах.

Також було розширено право на участь у Project Shield, безоплатному захисті від DDoS-атак, щоб українські урядові вебсайти й посольства по всьому світу могли залишатися в мережі, захищати себе та продовжувати пропонувати свої найважливіші послуги. Понад 150 сайтів використовують цю технологію.

Для біженців: з 10 березня власники готелів у сусідніх з Україною країнах можуть вказати у своєму бізнес-профілі, чи пропонують вони безоплатне чи пільгове розміщення для біженців. А місцеві підприємства можуть публікувати у своєму профілі в Пошуку та на Картах інформацію про допомогу українцям.

У кампусі Google Startups Campus у Варшаві будуть надавати юридичну та психологічну підтримку біженцям з України. Google виділяє 10 мільйонів доларів місцевим організаціям, які допомагають біженцям, які прибувають до Польщі, а також для неурядових організацій у Словаччині, Румунії та Угорщині.

Крім того, на прохання та за підтримки уряду України розпочали розгортання системи швидкого оповіщення про повітряну тривогу для телефонів Android в Україні. Ця робота є доповненням до наявних у країні систем сповіщення про повітряні атаки.

Слідкувати за оновленнями можна у блозі компанії.

Нагадаємо

Раніше сьогодні міжнародна система грошових переказів Western Union заявила, що засуджує неспровоковане і невиправдане вторгнення в Україну і призупиняє роботу на території Росії та Білорусі.

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