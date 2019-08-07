В РФ разработали детскую версию Конституции и вспомнили в ней Украины в вопросе русского языка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В России разработали детскую версию Конституции, пишет газета “Известия”. Ее полное название — “Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны”, пишет УНН со ссылкой на соответствующий материал.
Книга состоит из 121 страницы и рассчитана на детей 8-14 лет. Она представляет собой стихотворный пересказ преамбулы и первых двух глав Конституции — “Основы конституционного строя” и “Права и свободы человека и гражданина”.
“Известия” цитируют отрывки из книги.
Над Конституцией для детей работали эксперты Совета Федерации, Ассоциации юристов России, фонда “Стратегия будущего” и Института развития местных сообществ.
Основные конституционные принципы проиллюстрированы не только сказочными, но и современными примерами. Так, о праве пользования родным языком авторы сообщают на примере агрессии РФ на территории Украины. В тексте стихотворения указано:
“Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть”.
Напоминаем, весной в Мордовии чиновники вышли на акцию “Бессмертный полк” с портретом одного и того же ветерана.