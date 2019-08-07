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У РФ розробили дитячу версію Конституції та згадали у ній Україну в питанні російської мови

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Росії розробили дитячу версію Конституції, пише газета “Известия”. Її повна назва — “Конституція Росії в віршах і картинках для громадян великої країни”, пише УНН з посиланням на відповідний матеріал.

Книга складається з 121 сторінки і розрахована на дітей 8-14 років. Вона являє собою віршований переказ преамбули і перших двох глав Конституції — “Основи конституційного ладу” і “Права і свободи людини і громадянина”.

“Известия” цитують уривки з книги.

Над Конституцією для дітей працювали експерти Ради Федерації, Асоціації юристів Росії, фонду “Стратегія майбутнього” та Інституту розвитку місцевих спільнот.

Основні конституційні принципи проілюстровані не тільки казковими, а й сучасними прикладами. Так, про право користування рідною мовою автори повідомляють на прикладі агресії РФ на території України. У тексті вірша вказано:

“Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть”.

Нагадуємо, навесні у Мордовії чиновники вийшли на акцію “Безсмертний полк” з портретом одного і того ж ветерана.

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