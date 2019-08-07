У РФ розробили дитячу версію Конституції та згадали у ній Україну в питанні російської мови

Книга складається з 121 сторінки і розрахована на дітей 8-14 років. Вона являє собою віршований переказ преамбули і перших двох глав Конституції — “Основи конституційного ладу” і “Права і свободи людини і громадянина”.

“Известия” цитують уривки з книги.

Над Конституцією для дітей працювали експерти Ради Федерації, Асоціації юристів Росії, фонду “Стратегія майбутнього” та Інституту розвитку місцевих спільнот.

Основні конституційні принципи проілюстровані не тільки казковими, а й сучасними прикладами. Так, про право користування рідною мовою автори повідомляють на прикладі агресії РФ на території України. У тексті вірша вказано:

“Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть”.

Нагадуємо, навесні у Мордовії чиновники вийшли на акцію “Безсмертний полк” з портретом одного і того ж ветерана.