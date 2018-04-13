В РФ рассказали подробности крушения военного вертолета

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Вертолет, который потерпел крушение в акватории Балтийского моря у побережья России, был военным вертолетом Ка-29. Два пилота-испытателя, которые были на его борту, погибли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на РИА Новости.