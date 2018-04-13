У РФ розповіли подробиці катастрофи військового вертольота

За даними прес-служби Балтійського флоту РФ, аварія сталася у четвер, 12 квітня, близько 23:30 під час проведення нічних випробувальних польотів в акваторії Балтійського моря.

Два льотчики-випробувачі підприємства-виготовлювача повітряного судна загинули.

На місці падіння Ка-29 силами Балтійського флоту проводиться пошукова операція.

Відзначається, що політ проходив в простих метеоумовах.

Нагадаємо, у море біля берегів Росії впав вертоліт.