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У РФ розповіли подробиці катастрофи військового вертольота

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Гелікоптер, який зазнав аварії в акваторії Балтійського моря поблизу узбережжя Росії, був військовим вертольотом Ка-29. Два пілоти-випробовувачі, які були на його борту, загинули. Про це УНН повідомляє з посиланням на РИА Новости.

За даними прес-служби Балтійського флоту РФ, аварія сталася у четвер, 12 квітня, близько 23:30 під час проведення нічних випробувальних польотів в акваторії Балтійського моря.

Два льотчики-випробувачі підприємства-виготовлювача повітряного судна загинули.

На місці падіння Ка-29 силами Балтійського флоту проводиться пошукова операція.

Відзначається, що політ проходив в простих метеоумовах.

Нагадаємо, у море біля берегів Росії впав вертоліт.

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