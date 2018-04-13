У РФ розповіли подробиці катастрофи військового вертольота
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Гелікоптер, який зазнав аварії в акваторії Балтійського моря поблизу узбережжя Росії, був військовим вертольотом Ка-29. Два пілоти-випробовувачі, які були на його борту, загинули. Про це УНН повідомляє з посиланням на РИА Новости.
За даними прес-служби Балтійського флоту РФ, аварія сталася у четвер, 12 квітня, близько 23:30 під час проведення нічних випробувальних польотів в акваторії Балтійського моря.
Два льотчики-випробувачі підприємства-виготовлювача повітряного судна загинули.
На місці падіння Ка-29 силами Балтійського флоту проводиться пошукова операція.
Відзначається, що політ проходив в простих метеоумовах.
Нагадаємо, у море біля берегів Росії впав вертоліт.