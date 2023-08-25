В рф рассматривают вариант призвать дополнительно 450 тысяч человек - Буданов

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“Мобилизация в российской федерации ни разу не прекращалась. То, что прошлой осенью призвали около 350 тысяч суммарно, немножко меньше, но близко, все как-то так считают, что призвали и все. Нет. Призыв идет каждый месяц. Называется „скрытая мобилизация“. Есть такой термин”, — сказал Буданов.

По его словам, ежемесячно призывается по мобилизации от 20-ти до 22-ех тысяч россиян. Сейчас оккупанты рассматривают вариант по призыву дополнительно 450 тысяч, однако этот вариант еще окончательно не решен, говорит глава ГУР.

“Само по себе это наводит на следующий вопрос: а зачем такое количество, если потери, как то говорят, мизерные? Ну, вот вы и увидите, что правда где-то посередине будет”, — добавил Буданов.

Добавим

Как сообщала ранее украинская разведка, ежемесячно в россии мобилизуют около 20 тысяч человек.

А осенью россия может начать новую волну мобилизации.

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