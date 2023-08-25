У рф розглядають варіант призвати додатково 450 тисяч осіб - Буданов

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“Мобілізація в російській федерації жодного разу не припинялася. Те, що минулої осені призвали біля 350 тисячі сумарно, трошки менше, але близько, всі якось так вважають, що призвали і все. Ні. Призов йде кожного місяця. Називається „прихована мобілізація“. Є такий термін”, — сказав Буданов.

За його словами, щомісяця призивається за мобілізацією від 20-ти до 22-ох тисяч росіян. Зараз окупанти розглядають варіант по призову додатково 450 тисяч, проте цей варіант ще остаточно не вирішений, каже очільник ГУР.

“Саме по собі це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви і побачите, що правда десь посередині буде”, — додав Буданов.

Додамо

Як повідомляла раніше українська розвідка, щомісяця у росії мобілізують близько 20 тисяч осіб.

А восени росія може почати нову хвилю мобілізації.

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