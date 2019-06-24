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В РФ сообщили, что решение о возвращении делегации в ПАСЕ будет принято "с большим перевесом"

Киев • УНН

 • 8541 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Резолюция об отмене ограничений работы российской делегации с последующим ее возвращением в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) может быть принята со значительным перевесом за счет сложившегося расклада сил в ассамблее. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире российского федерального телеканала, передает УНН.

В РФ сообщили, что решение о возвращении делегации в ПАСЕ будет принято "с большим перевесом"

“По сегодняшнему раскладу сил в ассамблее уверен, что предстоящий вечером доклад бельгийки Петры де Суттер (руководителя регламентной комиссии ПАСЕ) будет принят со значительным перевесом, — сказал Слуцкий. — Расклад сил в ассамблее, безусловно, будет адекватным, то есть в пользу возвращения российской парламентской делегации”.

Он отметил, что некоторые представители западных стран хотели бы, чтобы Россия “хлопнула дверью”. “Как бы ни сложилось, хлопать дверью — это тот вариант, который прольет воду на мельницу тех самых наших „стратегических партнеров“. Я подобный вариант для себя исключаю”, — уточнил он.

Слуцкий напомнил о традиционной позиции России в отношении работы в ПАСЕ. “Наша позиция остается совершенно незыблемой. Если к нашей делегации будут применены любые самые ничтожные санкции, российская делегация не видит возможности работать в ПАСЕ”, — пояснил он.

Он также прокомментировал вопрос внесения членских взносов в организацию. “Давайте не будем забегать вперед, дождемся, что будет с полномочиями российской делегации. Дальше те, в чьей компетенции принимать подобные решения (то есть руководство страны), уверен, примут правильное и своевременное решение”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, посол Украины в Австрии отреагировал на возможное возвращение РФ в ПАСЕ.

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