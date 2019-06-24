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Посол України в Австрії відреагував на ймовірне повернення РФ у ПАРЄ

Київ • УНН

 • 4499 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Посол України в Австрії відреагував на ймовірне повернення делегації Російської Федерації до ПАРЄ, передає УНН з посиланням на Twitter українського дипломата.

Посол України в Австрії відреагував на ймовірне повернення РФ у ПАРЄ

“Цими днями Росія планує в’їхати в ПАРЄ, як в’їжджають окупанти — задоволена, не покарана, з відчуттям перемоги зла над добром”, — вказав він у повідомленні.

“Дорогий український твіттер, давайте підтримаємо хештег #SaveCouncilEurope! Давайте не мовчати!”, — завершив свій допис дипломатичний представник України.

Варто також нагадати, що Парламентська асамблея Ради Європи на сесії, яка стартує у Страсбурзі, сьогодні розгляне зміни правил ПАРЄ, що може вплинути на питання повернення Росії в організацію, і для української делегації це буде важкий день, а результат боротьби проти повернення РФ непередбачуваний. Про це заявив голова постійної української парламентської делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.

Цими днями Росія планує в’їхати в ПАРЄ, як в’їжджають окупанти - задоволена, не покарана, з відчуттям перемоги зла над добром.
Дорогий український твіттер, давайте підтримаємо хештег #SaveCouncilEurope! Давайте не мовчати! pic.twitter.com/KTw3JnRk0Q

— olexander scherba (@olex_scherba) 24 червня 2019 р.

“У української делегації сьогодні в Страсбурзі важкий день. Кожна сесія ПАРЄ останні роки ставала тяжчою за попередню в питанні санкцій проти російської делегації. Ця може стати вирішальною”, — вказав Ар’єв.

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