Посол Украины в Австрии отреагировал на возможное возвращение РФ в ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Посол Украины в Австрии отреагировал на возможное возвращение делегации Российской Федерации в ПАСЕ, передает УНН со ссылкой на Twitter украинского дипломата.
“На днях Россия планирует въехать в ПАСЕ, как въезжают оккупанты — довольна, не наказаны, с чувством победы зла над добром”, — отметил он в сообщении.
“Дорогой украинский твиттер, давайте поддержим хэштег #SaveCouncilEurope! Давайте не молчать!”, — завершил свое сообщение дипломатический представитель Украины.
Стоит также напомнить, что Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, сегодня рассмотрит изменения правил ПАСЕ, что может повлиять на вопрос возвращения России в организацию, и для украинской делегации это будет тяжелый день, а результат борьбы против возвращения РФ непредсказуем. Об этом заявил председатель постоянной украинской парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
На днях Россия планирует въехать в ПАСЕ, как въезжают оккупанты — довольна, не наказаны, с чувством победы зла над добром.
Дорогой Украинский твиттер, давайте поддержим хэштег #SaveCouncilEurope ! Давайте не молчать! pic.twitter.com/KTw3JnRk0Q
“В украинской делегации сегодня в Страсбурге тяжелый день. Каждая сессия ПАСЕ последние годы становилась тяжелее предыдущей в вопросе санкций против российской делегации. Эта может стать решающей”, — отметил Арьев.