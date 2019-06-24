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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Посол Украины в Австрии отреагировал на возможное возвращение РФ в ПАСЕ

Киев • УНН

 • 4499 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Посол Украины в Австрии отреагировал на возможное возвращение делегации Российской Федерации в ПАСЕ, передает УНН со ссылкой на Twitter украинского дипломата.

Посол Украины в Австрии отреагировал на возможное возвращение РФ в ПАСЕ

“На днях Россия планирует въехать в ПАСЕ, как въезжают оккупанты — довольна, не наказаны, с чувством победы зла над добром”, — отметил он в сообщении.

“Дорогой украинский твиттер, давайте поддержим хэштег #SaveCouncilEurope! Давайте не молчать!”, — завершил свое сообщение дипломатический представитель Украины.

Стоит также напомнить, что Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, сегодня рассмотрит изменения правил ПАСЕ, что может повлиять на вопрос возвращения России в организацию, и для украинской делегации это будет тяжелый день, а результат борьбы против возвращения РФ непредсказуем. Об этом заявил председатель постоянной украинской парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

На днях Россия планирует въехать в ПАСЕ, как въезжают оккупанты — довольна, не наказаны, с чувством победы зла над добром.
Дорогой Украинский твиттер, давайте поддержим хэштег #SaveCouncilEurope ! Давайте не молчать! pic.twitter.com/KTw3JnRk0Q

— olexander scherba (@olex_scherba) 24 июня 2019

“В украинской делегации сегодня в Страсбурге тяжелый день. Каждая сессия ПАСЕ последние годы становилась тяжелее предыдущей в вопросе санкций против российской делегации. Эта может стать решающей”, — отметил Арьев.

Украинские Национальные Новости

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