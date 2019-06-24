У РФ повідомили, що рішення про повернення делегації у ПАРЄ буде прийняте "з великою перевагою"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Резолюція про скасування обмежень роботи російської делегації з подальшим її поверненням до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) може бути прийнята із значною перевагою за рахунок сформованого розкладу сил в асамблеї. Таку думку висловив глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький в ефірі російського федерального телеканалу, інформує УНН.
“За сьогоднішнім розкладу сил в асамблеї впевнений, що майбутній ввечері доповідь бельгійки Петри де Суттер (керівника регламентної комісії ПАРЄ) буде прийнятий із значною перевагою, — сказав Слуцький. — Розклад сил в асамблеї, безумовно, буде адекватним, тобто на користь повернення російської парламентської делегації ”.
Він зазначив, що деякі представники західних країн хотіли б, щоб Росія “грюкнула дверима”. “Як би не склалося, грюкати дверима — це той варіант, який проллє воду на млин тих самих наших „стратегічних партнерів“. Я подібний варіант для себе виключаю”, — уточнив він.
Слуцький нагадав про традиційну позицію Росії щодо роботи в ПАРЄ. “Наша позиція залишається абсолютно непорушною. Якщо до нашої делегації будуть застосовані будь-які найнікчемніші санкції, російська делегація не бачить можливості працювати в ПАРЄ”, — пояснив він.
Він також прокоментував питання внесення членських внесків в організацію. “Давайте не будемо забігати вперед, дочекаємося, що буде з повноваженнями російської делегації. Далі ті, в чиїй компетенції ухвалювати подібні рішення (тобто керівництво країни), упевнений, приймуть правильне і своєчасне рішення”, — підкреслив він.
Як повідомляв УНН, посол України в Австрії відреагував на ймовірне повернення РФ у ПАРЄ.