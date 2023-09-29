В рф планируют призвать 130 тысяч человек: есть указ путина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. российский диктатор владимир путин подписал указ об осеннем призыве в армию 130 тысяч человек, сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 октября и об увольнении в запас тех призывников, чей срок службы истек.
Согласно документу, призвать планируют 130 тысяч человек.
Ранее
Сообщалось, что на территории российской федерации с 1 октября стартует осенний призыв. Лишь в отдельных районах крайнего севера будут призывать с 1 ноября.