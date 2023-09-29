У рф планують призвати 130 тисяч осіб: є указ путіна

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путін підписав указ про призов на військову службу з 1 жовтня і про звільнення в запас тих призовників, чий термін служби закінчився.

Згідно з документом, призвати планують 130 тисяч людей.

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Повідомлялося, що на території російської федерації з 1 жовтня стартує осінній призов. Лише в окремих районах крайньої півночі призиватимуть з 1 листопада.