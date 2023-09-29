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З 1 жовтня на росії починається осінній призов

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. На території російської федерації з 1 жовтня стартує осінній призов. Лише в окремих районах крайньої півночі призиватимуть з 1 листопада. Про це заявив під час брифінгу заступник начальника головного організаційно-мобілізаційного управління генштабу російської армії володимир цимлянський, повідомляє УНН.

Цитата

"Осінній призов відбуватиметься з 1 жовтня в усіх суб'єктах російської федерації. Винятки становлять окремі райони крайньої півночі та окремі місцевості, які прирівнюються до районів крайньої півночі, де громадяни, які проживають на тих територіях, призиваються на службу з 1 листопада по 31 грудня. Це пов'язано з кліматичними особливостями вказаних територій», - заявив він.

Вже з 16 жовтня планують починати відправляти призовників зі збірних пунктів для проходження служби в пункти постійної дислокації на території рф. Призовникам потрібно буде відслужити в російській армії рік.

За словами цимлянського, бійців буцімто не відправлятимуть в Україну на війну.

"У пункти дислокації підрозділів зс рф в "ЛНР", "ДНР", Херсонській та Запорізькій областях чи для участі там у виконанні завдань спеціальної військової операції військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, направлятися не будуть", - сказав він.

Нагадаємо

російський президент володимир путін підписав закон про розширення призовного віку на три роки. З 1 січня 2024 року призиватимуть до армії чоловіків з 18 до 30 років. Зараз же призивають до 27 років.

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